للتنديد بالصمت على هجمات تركيا.. أهالي عين عيسى يعتصمون أمام القاعدة الروسية

شفق نيوز/ نفذ اهالي بلدة عين عيسى شمال شرقي سوريا، يوم الثلاثاء، اعتصاما أمام القاعدة الروسية، للمطالبة بوقف الهجمات التركية والفصائل الموالية لها.

وأبلغ مصدر محلي من بلدة عين عيسى مراسل وكالة شفق نيوز؛ أنّ "أهالي البلدة اعتصموا اليوم أمام القاعدة العسكرية الروسية للمطالبة بوقف الهجمات التركية والفصائل الموالية لها، و التنديد بالصمت الروسي حيال هذه الهجمات باعتبارها الطرف الضامن لوقف إطلاق النار الموقعة أواخر العام الماضي مع تركيا".

وأضاف المصدر؛ أن "الأهالي يعتصمون بشكل شبه يومي أمام هذه القاعدة للمطالبة بتحرك روسي لوقف هذه الهجمات التي تجبر الأهالي على النزوح من البلدة".

أما من الناحية العسكرية لفت المصدر؛ إلى أنّ "محاور الجبهات على أطراف البلدة تشهد هدوءاً نسيباً منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظات".