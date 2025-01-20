لكل من فاته خطاب ترامب.. هذه أبرز القرارات التي أعلن عنها فور تنصيبه

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أنه سيوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية "التاريخية".

وقال ترامب خلال حفل تنصيبه، إنه سيعلن حالة الطوارئ على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك، وإرسال قوات أميركية إلى الحدود الجنوبية ووقف الدخول غير القانوني للولايات المتحدة، فضلاً عن تسمية خليج المكسيك بــ"خليج أميركا"، وإيقاف الحروب وجلب روح جديدة للعالم، وتصنيف العصابات كمنظمات إرهابية أجنبية.

وأضاف، كما سيتم استعادة قناة بنما ووضعها تحت سيطرة الولايات المتحدة، وكذلك فرض رسوم وضرائب على دول أجنبية بهدف إثراء المواطنين الأميركيين، وتوجيه الحكومة بالتغلب على التضخم القياسي، وتأسيس خدمة للإيرادات الخارجية.

وتابع، كما سيتم إرسال رواد في مهمات لاستكشاف المريخ والفضاء، وانسحاب الولايات المتحدة من "اتفاق باريس للمناخ"، وإصلاح المنظومة التجارية وإعلان الطوارئ في مجال الطاقة، وإعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية وتصدير الطاقة الأميركية إلى العالم، وإعادة أي مسؤول جرى فصله بسبب "كوفيد 19".

وفي وقت سابق من اليوم، أدى دونالد ترامب، اليمين رئيسا للولايات المتحدة في مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن، وبذلك أصبح الرئيس الأميركي الـ47.