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ألعاب نارية تخلف مجزرة في سماء إيطاليا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-01T18:42:21+0000
ألعاب نارية تخلف مجزرة في سماء إيطاليا

شفق نيوز/ نفقت مئات الطيور بعد إطلاق كثير من الأشخاص ألعابا نارية في العاصمة الإيطالية عشية العام الجديد، وفقا لجماعات حقوق الحيوان التي وصفت ما حدث بأنه "مجزرة".

وأظهر مقطع مصور للشوارع قرب محطة القطار الرئيسية في روما عشرات وعشرات من الطيور النافقة - معظمها لطائر الزرزور - متناثرة على الأرض.

سبب النفوق ليس واضحا لكن المنظمة الدولية لحماية الحيوانات قالت إنه يبدو مرتبطا بالألعاب النارية مدوية الصوت التي تطلق في الأحياء المشجرة والتي تستخدمها الطيور لأعشاشها.

وفي السياق، قالت لوردانا ديغليو، المتحدثة باسم المنظمة: "يمكن أن يكونوا قد نفقوا بسبب الخوف. يمكنهم الطيران معا والتخبط في بعضهم البعض أو التخبط في النوافذ أو خطوط الكهرباء".

وتسبب عروض الألعاب النارية كل عام محنة ونفوق في عالم الحيوانات البرية والأليفة، وفقا لما أوضحته.

ويأتي النفوق المتزايد غير المعتاد للطيور بالرغم من حظر مدينة روما لعروض الألعاب النارية الشخصية، وهو ما تم تجاهله بشكل كبير، وبالرغم من حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا الذي يبدأ العاشرة مساء.

وكان الفرع الإيطالي للمنظمة دعا إلى حظر بيع الألعاب النارية للاستخدام الشخصي، مشيرا إلى تهديدها للحيوانات.

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