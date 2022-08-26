"لتجاوز الماضي".. ماكرون يطلب من نظيره الجزائري إقامة مباراة كرة قدم بين "الديوك ومحاربي الصحراء"

شفق نيوز / اقترح الرئيس الفرنسي، اليوم الجمعة، على نظيره الجزائري إقامة مباراة كرة قدم بين منتخبي البلدين لـ"تجاوز الماضي"، فيما بيّن أن "المنافسة" مع الجزائر يجب أن تكون ودية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اليوم الثاني من زيارته إلى الجزائر في تصريحات نقلها موقع الحرة الأمريكي، إن "مباراة ودية في كرة القدم بين المنتخبين الفرنسي والجزائري، ستكون أمراً جيدا لتجاوز الماضي".

ويزور الرئيس الفرنسي الجزائر في رحلة تستغرق ثلاثة أيام، هدفها "إعادة بناء" العلاقات الثنائية بين البلدين وطي صفحة الخلافات التي لا تزال مثقلة بأعباء الماضي، تزامنا مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962.

وردا على سؤال حيال إمكانية إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين، قال ماكرون "أعتقد أنه سيكون شيئا جيداً لتجاوز الماضي"، وبحسب فرانس برس، فإن المباراة الأخيرة التي جمعت المنتخبين كانت قبل أكثر من 20 عاماً وتحديداً في 6 أكتوبر 2001، وانتهت باقتحام الجماهير الجزائرية للملعب قبل ربع ساعة من صافرة النهاية.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه "من الواضح أننا سنتحدث عن ذلك مع الرئيس (عبد المجيد تبون) وفريقه، فلست أنا من يقرر، وكذلك سيعتمد الأمر أيضاً على ما تسمح به المنافسات (الرياضية) المقبلة، بالنسبة للبعض، أتمنى لنا ذلك".

وتابع ماكرون "أعتقد أن الرياضة يجب أن تُصالح، ولهذا السبب سأكون غداً في وهران مع رياضيينا تحسبا لدورة الألعاب الأولمبية 2024 التي تنظم في باريس".