لبنان.. نزوح كبير وحصيلة ثقيلة للغارات الإسرائيلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد، إلى أكثر من 274 قتيلاً و1024 مصاباً، فيما أكد وزير الداخلية بدء عمليات نزوح كبيرة من المناطق التي تخضع للقصف.

وأكد وزير الداخلية بسام مولوي، فتح المدارس والمعاهد الرسمية لإيواء النازحين من المناطق الجنوبية، جراء سلسلة الغارات الإسرائيلية العنيفة وواسعة النطاق على جنوب لبنان منذ صباح اليوم.

وطالب وزير الداخلية اللبناني، في بيان صادر عنه، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية كافة وكذلك المحافظين بمواكبة عمليات "النزوح الكثيفة" من المناطق الجنوبية والإيواء.

وبدأت العديد من المدارس والمعاهد الرسمية في مناطق جبل لبنان، وتحديدا في مناطق الشوف وعاليه وبعبدا، باستقبال النازحين.

يأتي ذلك في ضوء قرار عباس الحلبي وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وقف التدريس غدا الثلاثاء في المدارس والجامعات بجميع أنحاء لبنان.