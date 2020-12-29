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لا اتفاق لتسليمها للنظام السوري.. قتلى وأسرى من الموالين لتركيا قرب عين عيسى

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-29T09:48:08+0000
لا اتفاق لتسليمها للنظام السوري.. قتلى وأسرى من الموالين لتركيا قرب عين عيسى

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري مطلع من قوات سوريا الديمقراطية، يوم الثلاثاء، بمقتل 11 وأسر سبعة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، في حين قضى 3 من مقاتلي قوات قسد، في هجمات متعددة حدثت خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأبلغ المصدر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "أربعة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا، وأسر 7 آخرين في عملية تسلل فاشلة إلى قرية (معلق) مساء يوم أمس الاثنين إضافة لجرح عدد أخر من عناصر هذه الفصائل".

وأضاف المصدر أنّ "7 عناصر من هذه الفصائل قتلوا خلال هجمات متعددة مساء يوم الأحد والاثنين ليرتفع عدد القتلى إلى 10 فيما تم أسر 7 عناصر إضافة لجرح عدد آخر غير معلوم".

وأشار المصدر؛ إلى أنّ "3 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية من كتائب الشمال الديمقراطية والتي ينحدر أغلب عناصرها من مدينة إدلب، فقدوا حياتهم خلال هذه المواجهات إضافة لجرح 4 آخرين".

فيما شهدت نقاط التماس بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا مساء يوم أمس وحتى ساعات الصباح قصفاً متقطعاً على عدة محاور منها جهبل والمشيرفة والواسطة دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية.

في حين؛ نفى المصدر ما تداولته مواقع التابعة للنظام السوري والفصائل الموالية لتركيا، عن موافقة قوات سوريا الديمقراطية بتسليم بلدة عين عيسى لقوات النظام السوري.

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