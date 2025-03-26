كوريا الجنوبية.. 24 قتيلاً وأضرار غير مسبوقة بحرائق الغابات

شفق نيوز/ أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، مقتل 24 شخصاً في سلسلة حرائق غابات مستمرة منذ خمسة أيام في جنوب شرق البلاد.

وذكر رئيس البلاد بالإنابة، هان دوك-سو، أن "حرائق الغابات في أولسان ومنطقة غيونغ سانغ تتسبّب بأضرار غير مسبوقة"، ونيرانها "تتمدّد بطريقة تتجاوز نماذج التنبّؤ الموجودة".

وقال، إن الحكومة قررت التصدّي لهذا الوضع الكارثي بـ"استجابة وطنية شاملة"، ورفعت الأزمة إلى أعلى مستوى.

ووفقا لوكالة "يونهاب"، يعمل حالياً حوالي 5 آلاف رجل إطفاء، وأكثر من 140 طائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق التي أتت على حوالي 17 ألف فدان من الغابات.

وأعلنت السلطات أربع مقاطعات على الأقل في المنطقة مناطق كوارث.

وتسببت الحرائق، التي بدأت الجمعة الماضي في مقاطعة سانشيونج، على بعد حوالي 250 كيلومتراً جنوب شرق سول، في دمار كبير.

ودمرت مئات المباني والعديد من المواقع التاريخية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

يشار إلى أن حرائق الغابات ليست نادرة الحدوث في كوريا الجنوبية خلال فترات الجفاف.

وفي السنوات الأخيرة، زاد كل من متوسط درجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة في البلاد، مما زاد بشكل كبير من خطر الحرائق وشدتها.

ويرى خبراء أن الزيادة في حرائق الغابات علامة على الآثار المستمرة لتغير المناخ.