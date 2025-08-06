كوريا الجنوبية.. فريق تحقيق خاص يداهم مبنى وزارة الخارجية

شفق نيوز- سيؤول

اقتحم فريق تحقيقي خاص في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، مبنى وزارة الخارجية على خلفية قضية تتعلق بتهريب رجل سياسي رفيع المستوى خارج البلاد.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن فريق التحقيق الخاص "لي ميونغ هيون" اقتحم مبنى الخارجية على خلفية مزاعم بالسماح لوزير الدفاع السابق "لي جونغ سوب" بمغادرة البلاد فجأة العام الماضي لتجنب التحقيق بشأن تدخل حكومي في تحقيق عسكري حول وفاة أحد جنود مشاة البحرية عام 2023.

وأشارت الوكالة إلى أن الفريق كان يحقق في ملابسات تعيين "لي جونغ سوب" فجأة سفيراً للبلاد في أستراليا في الرابع من آذار/ مارس 2024، عندما كان مسؤولو مكتب التحقيقات المتعلقة بالفساد يقومون بالتحقيق معه بشأن تورطه في التدخل الخارجي في قضية وفاة الجندي.

وكان الوزير السابق يخضع لحظر السفر بسبب التحقيقات عندما تم تعيينه، ولكن وزارة العدل ألغت الحظر في السابع من آذار/ مارس 2024.

وغادر "لي جونغ سوب" على الفور إلى أستراليا، ولكنه عاد بعد 11 يوماً في ظل تصاعد الجدل بشأن مغادرته المفاجئة، وفي ذلك الوقت، أثار المنتقدون تكهنات بأن الرئيس السابق "يون سوك يول" حاول تهريب لي إلى الخارج من خلال تعيينه سفيراً في أستراليا.

ويتردد أن ممثلي الادعاء والمحققين من فريق التحقيق الخاص فتشوا مكاتب وزير الخارجية ومسؤولي شؤون الأفراد لتأمين البيانات المتعلقة بتعيين "لي جونغ سوب" سفيراً لأستراليا.