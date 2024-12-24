كوريا الجنوبية تُصنف رسمياً "مجتمع فائق الشيخوخة"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية، يوم الثلاثاء، أن البلاد أصبحت رسمياً "مجتمعاً فائق الشيخوخة"، إذ تجاوزت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر 20% من إجمالي السكان، ويأتي ذلك في ظل مواجهة البلد الآسيوي أزمة ديموغرافية ناجمة عن شيخوخة السكان السريعة وانخفاض معدلات المواليد.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن عدد الكوريين الجنوبيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر بلغ 10.24 ملايين شخص حتى يوم أمس الاثنين، وهو ما يمثل 20% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 51.22 مليون نسمة، وفقاً لما ذكرت وزارة الداخلية.

وأضافت الوكالة أن الأمم المتحدة تصنف الدول التي تزيد نسبة سكانها الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر عن 7% كمجتمع متقدم في السن، والتي تتجاوز فيها النسبة 14% كمجتمع مسن، والتي تزيد النسبة فيها عن 20% كمجتمع "فائق الشيخوخة".

وأشارت الوكالة إلى أن عدد المواطنين ارتفع في الفئة العمرية التي تبلغ 65 عاماً أو أكثر في كوريا الجنوبية تدريجياً على مر السنين، بعدما سجل 4.94 ملايين شخص في العام 2008.