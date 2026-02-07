كوبا تعلن إجراءات طارئة للحفاظ على الوقود وضمان استمرار القطاعات الحيوية

شفق نيوز- هافاناأعلنت كوبا إطلاق سلسلة من الإجراءات لمواجهة الأزمة للحفاظ على احتياطيات الوقود وضمان استمرار عمل القطاعات الحيوية للاقتصاد في ظل تحركات واشنطن الرامية إلى قطع إمدادات الطاقة عنها.

وقال وزير التجارة الداخلية الكوبي أوسكار فراغا بيريز خلال مشاركته في برنامج "المائدة المستديرة" على قناة "كاريب" الكوبية: "نحن بصدد تنفيذ سلسلة من الإجراءات لضمان استمرارية البلاد والخدمات الأساسية، مع تقليل تأثير هذا الوضع على السكان إلى أدنى حد ممكن".

وأوضح الوزير أن "الولايات المتحدة عززت الجانب المتعلق بالطاقة في الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، وذلك باستهداف السفن التي تنقل الوقود إلى كوبا بشكل قانوني".

وأشار الوزير إلى أن "القرارات المتخذة تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الخدمات الحيوية، والحفاظ على المكاسب الاجتماعية، وضمان الاستقرار الاقتصادي دون التخلي عن أهداف التنمية".

وصرح فراغا بيريز بأن "الحكومة تركز على الاستخدام الأمثل للموارد المحلية على مستوى المحافظات والبلديات، بالإضافة إلى تنويع مصادر عائدات النقد الأجنبي لدعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف أن "السلطات تواصل البحث عن سبل لشراء الوقود، وستعمل بتعاون وثيق مع القطاع العام، والكيانات الاقتصادية العامة والخاصة، والمستثمرين الأجانب".

كما أشار إلى أنه "لا يمكن مناقشة كل جوانب الإجراءات المتخذة علنا، إذ تخضع كل قطرة وقود تدخل كوبا لمراقبة دقيقة"، لكنه أكد أن "الحكومة ستواصل شرح إجراءاتها للمواطنين بانتظام".