"أكسيوس": ترمب يخطط لقمة دولية بمصر لبحث خطة غزة

شفق نيوز- واشنطن

يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لعقد قمة تجمع قادة عدة دول للتباحث حول غزة، وذلك خلال زيارته المرتقبة إلى مصر، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري يوم الجمعة.

ونقل الموقع الأميركي عن أربعة مصادر مطلعة، قولها إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سينظم القمة، وقد تواصل بالفعل مع عدد من القادة الأوروبيين والعرب لدعوتهم للقمة.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه القمة قادة أو وزراء خارجية من ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا والإمارات المتحدة، وقطر، والأردن، وتركيا، والسعودية، وباكستان وإندونيسيا، وفقاً للمصدر نفسه.

وفيما يتعلق بموعد القمة، أوضح "أكسيوس" أنها ستعقد صباح الثلاثاء المقبل، ويمكن أيضاً أن تعقد الاثنين المقبل بحسب المصادر.

وستقام في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث جرى التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية - مصرية - تركية.

أما بخصوص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فلا يتوقع حضوره، بحسب مسؤول أميركي.

وأكد مسؤولون أميركيون، أن ترمب يعتزم حضور القمة، فيما رفض البيت الأبيض التعليق.

وأوضح "أكسيوس"، أن هذه القمة ستساعد في حشد الدعم الدولي لخطة ترمب للسلام في غزة، خصوصاً أن بعض القضايا لم تحسم بين حماس وإسرائيل، كقضية الحكم، والأمن، وإعادة الإعمار.

ومن المرتقب أن يسافر ترمب إلى إسرائيل صباح الاثنين المقبل، وسيلقي خطاباً أمام الكنيست الإسرائيلي، ويلتقي بعائلات الرهائن.

وبعدها سيتجه إلى مصر للقاء الرئيس السيسي، والمشاركة في مراسم التوقيع على المرحلة الأولى من خطته لإنهاء الحرب.

وكان ترمب قد أعلن، أمس الخميس، أنه سيزور مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.