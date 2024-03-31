أكرم إمام أوغلو يتقدم على مرشح أردوغان في انتخابات بلدية إسطنبول

شفق نيوز/ أظهرت نتائج انتخابات بلدية إسطنبول التركية، يوم الأحد، تقدم رئيس بلدية المدينة الحالي، المرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، على منافسه من الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت قناة "إن. تي. في" التركية ومحطات إذاعية، أن إمام أوغلو حصل على 49.09% من الأصوات بعد فرز 3.67% من صناديق الاقتراع، فيما حصل مراد قوروم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 42.83%.

وتخوض أحزاب المعارضة الانتخابات هذه المرة بشكل منفرد، بعدما كانت قد خاضت الانتخابات قبل خمس سنوات من خلال تحالف ضمها وتمكنت عن طريقه من تحقيق نجاحات لافتة.

وأكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري، وفاز في انتخابات عام 2019 في إسطنبول بدعم من تحالف حزب الشعب الجمهوري والحزب "الصالح"، وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد.