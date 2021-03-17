سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قضية تهز أوروبا.. تزوير ملايين الدولارات داخل جامعة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-17T11:01:56+0000
قضية تهز أوروبا.. تزوير ملايين الدولارات داخل جامعة

شفق نيوز/ أعلنت النيابة العامة والشرطة في بلغاريا توقيف موظفين في جامعة بلغارية لضلوعهما في تزوير عملات نقدية داخل مشغل سري في حرمها، وقدّرت قيمة المبالغ المزورة بملايين الدولارات.

وعثر المحققون الذين تعاونوا مع الجهاز السري الأميركي، على عشرات آلاف القطع النقدية بقيمة ظاهرية تبلغ 4 ملايين دولار معدة للتصدير إلى أوكرانيا، وأخرى بقيمة 3.6 ملايين يورو وجهتها أوروبا.

وقال مدير هيئة مكافحة الجريمة المنظمة في بلغاريا لوبومير يانيف للصحافيين إن هذا الاكتشاف "يدل على نشاط إجرامي واسع".

والموقوفان هما رجل في سن 48 عاما وامرأة في سن 54 عاما كانا يعملان نهارا في الجامعة ويخوضان أنشطتهما غير القانونية بعد الدوام وخلال أيام العطلة.

وهما كانا يتقاضيان أموالا توازي قيمتها 10 بالمئة من إجمالي قيمة الأوراق النقدية المزورة التي ينتجانها والتي تبدو للوهلة الأولى "بجودة عالية نسبيا".

ولم يكن لديهما أي سوابق قضائية في هذا المجال.

وقالت شرطة صوفيا إنها لا تملك "أي أدلة تظهر أن المسؤولين عن الجامعة" التي لم يُكشف اسمها، "كانوا على علم" بوجود هذا المشغل لتزوير العملات داخل الحرم الجامعي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن عمليات التزوير هذه هي من الأضخم من نوعها في تاريخ البلاد.

related

كورونا يفاقم جرائم الإباحية المتعلقة بالأطفال

Date: 2020-10-06 12:16:42
كورونا يفاقم جرائم الإباحية المتعلقة بالأطفال

أوروبا تعطي الضوء الأخضر للقاح موديرنا

Date: 2021-01-06 12:53:47
أوروبا تعطي الضوء الأخضر للقاح موديرنا

قريباً.. محادثات أوروبية - أمريكية بشأن إيران

Date: 2021-01-28 20:35:22
قريباً.. محادثات أوروبية - أمريكية بشأن إيران

سويسرا على الطريق.. دول أوروبية تحظر النقاب والحجاب

Date: 2021-03-06 16:27:06
سويسرا على الطريق.. دول أوروبية تحظر النقاب والحجاب

أوروبا.. كورونا يرفع معدل الوفيات بنسبة 50٪

Date: 2020-07-29 18:28:22
أوروبا.. كورونا يرفع معدل الوفيات بنسبة 50٪

توجه أوروبي لمعاقبة تركيا بسبب نزاع شرق المتوسط

Date: 2020-08-28 14:35:23
توجه أوروبي لمعاقبة تركيا بسبب نزاع شرق المتوسط