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قصف إسرائيلي جديد على غزة وقآاني يطلق وعداً بتحقيق "أمنية الخميني"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-06T06:16:54+0000
قصف إسرائيلي جديد على غزة وقآاني يطلق وعداً بتحقيق "أمنية الخميني"

شفق نيوز/ قصفت طائرات حربية إسرائيلية، صباح السبت، ثلاثة مواقع مختلفة في قطاع غزة، ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن "طائرات حربية إسرائيلية قصفت عددا من المواقع في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع ووسط وشمال القطاع، ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها، وإلحاق أضرار بمنازل المواطنين القريبة من مناطق الاستهداف".

من جانبه، تعهد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في تصريحات صحفية، بـ"مواصلة مسيرة الصمود حتى تدمير الأعداء"، مشددا على ضرورة عدم السهو عن "المخططات الأمريكية والصهيونية ضد إيران".

وأضاف قاآني، أن "مستوى أمن إسرائيل آخذ بالانحدار ولدينا أجندة لتوجيه آخر ضربة له وتحقيق أمنية الخميني في محو إسرائيل"، مؤكداً أن "إيران داعمة لحزب الله الذي حقق تقدماً جيداً ويعتمد حالياً على قدراته الداخلية".

وسقط 10 مواطنين بينهم طفلة (5 أعوام) وسيدة ضحايا، فيما أصيب 79 آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت هيئة البث الاسرائيلية، أمس الجمعة، أن الجيش الاسرائيلي اغتال القيادي البارز بحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، في غزة بواسطة قصف بطائرة مسيرة انتحارية.

وعلى إثر ذلك، أعطى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، أمراً ميدانياً لسرايا القدس (الجناح العسكري للحركة) بالرد على "العدوان" الاسرائيلي الذي ادى الى مقتل قيادات بارزة في الجهاد الاسلامي، مؤكداً بدء معركة مع اسرائيل وقتال بلا مهادنة ولا وسطاء ولا خطوط حمر.

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