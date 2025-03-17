"قسد": مقتل وإصابة 11 شخصاً من عائلة واحدة بقصف تركي على كوباني

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الاثنين، مقتل وإصابة 11 شخصاً من عائلة واحدة في قصف جوي تركي جنوب كوباني.

وقالت القوات على "تلغرام"، إن طائرة تركية قصفت خلال ساعات متأخرة من ليل أمس الأحد عائلة تعمل في الزراعة جنوب كوباني.

وأضافت، أن عدداً من المدنيين قتلوا خلال القصف الجوي التركي على المنطقة الواقعة بين قرية قومجي وبرخ بوتان جنوبي كوباني إذ قتل تسعة أفراد من عائلة واحدة إضافة إلى جريحين اثنين من العائلة نفسها.

وشكلت قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، رأس حربة في قتال تنظيم داعش حتى دحره من آخر معاقله في 2019.

ولطالما اتّهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكوردية التي تشكل عماد قوات سوريا الديموقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكوردستاني الذي يخوض منذ العام 1984 تمرّداً ضد الدولة التركية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أطلق مؤسّس حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان المسجون دعوة تاريخية حضّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحل نفسه.

وتضغط تركيا التي أقامت علاقات وثيقة مع الرئيس السوري أحمد الشرع على السلطات السورية الجديدة لإيجاد حل لقضية وحدات حماية الشعب الكوردية.

وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى حلّ الجماعات المسلّحة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً.

ووقّع الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي اتفاقا ينصّ على "دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز". ويُفترض أن يدخل الاتّفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.