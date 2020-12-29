"قسد" تؤكد مقتل خمسة من عناصرها في اشتباكات "عين عيسى"

شفق نيوز/ أكدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الثلاثاء، مقتل خمسة من مقاتليها في المعارك الجارية في بلدة عين عيسى بمحافظة الرقة السورية.

وكان مصدر عسكري مطلع من قوات سوريا الديمقراطية، ابلغ وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، بمقتل 11 وأسر سبعة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، في حين قضى 3 من مقاتلي قوات قسد، في هجمات متعددة حدثت خلال الـ72 ساعة الماضية.

وقالت "قسد" في بيان ورد لشفق نيوز، إن "الجيش التركي فصائل المعارضة السورية التابعة لها كثفت مؤخرا هجماتهم على خط عين عيسى بهدف بسط سيطرتهم على طريق الM4 ".

وأضاف البيان، أن "بتاريخ 27 كانون الأول، شنت الفصائل هجوماً واسعاً على قريتي مشيرفة وجهبل بريف بلدة عين عيسى مع تحليق مكثف للطائرات بدون طيار".

وأشار البيان إلى أن مقاتلي قسد ردّوا "على الهجوم واندلاع اشتباكات يومي 27 و 28 كانون الأول في قريتي مشيرفة وجهبل قتل على إثره خمسة مقاتلين لقسد أربعة منهم من لواء الشمال الديمقراطي المنضوي ضمن قوات سوريا الديمقراطية".

وكان مصدر مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، قد نفى امس الاثنين (28 كانون الأول 2020)، الانباء التي أفادت بتوصل "قسد" لتفاهم مع القوات الروسية يقضى بتسليم بلدة عين عيسى الاستراتيجية لحكومة النظام السوري في دمشق.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت، الأحد المنصرم، بأن قوات سوريا الديمقراطية وافقت على الانسحاب الكامل من عين عيسى وتسليمها لقوات الحكومة السورية.

وتشهد منطقة عين عيسى شمال سوريا منذ أكثر من أسبوعين اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي والفصائل التابعة له وقوات سوريا الديمقراطية وتركزت الاشتباكات في قرى المشيرفة والجهبل وصيدا ومعلقة.

وكانت تركيا قد وقعت اتفاقيتا وقف لإطلاق النار مع كل من روسيا والولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي بعد عملية عسكرية شنتها في كل من سري كانيه (رأس العين) و كري سبي (تل أبيض) شمال سوريا.

و نفذ اهالي بلدة عين عيسى شمال شرقي سوريا، يوم الثلاثاء، اعتصاما أمام القاعدة الروسية، للمطالبة بوقف الهجمات التركية والفصائل الموالية لها.