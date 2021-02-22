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قسد تنفي مقتل عناصر تابعين لها في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-22T09:49:39+0000
قسد تنفي مقتل عناصر تابعين لها في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا

شفق نيوز/ نفت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاثنين، مقتل عناصر لها في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا مؤكدة أن لا تحركات عسكرية لقواتها في تلك المناطق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد (21 شباط الحالي)، تحييدها عدداً مِن عناصر قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن عناصر مِن "قسد" حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" التي يسيطر عليها الجيش التركي والفصائل التابعة له في ريفي الرقة والحسكة، فيما كان آخرون يستعدون لـ استهداف منطقة عملية "درع الفرات" في ريف حلب.

وأضاف بيان الوزارة؛ أن القوات التركيّة تمكّنت مِن تحييد 3 عناصر من "قسد"، مشيرةً إلى أنّها حيّدت 3 آخرين، يوم السبت الفائت، في أثناء محاولتهم التسلّل أيضاً إلى مناطق سيطرة تركيا في ريف سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) شمال سوريا.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "نشرت وزارة دفاع دولة الاحتلال التركي، في 21 شباط / فبراير، خبرا في حساباتها الرسمية. وبحسب هذا الخبر فقد حاول ثلاثة من مقاتلينا عبور مناطق احتلالهم واستشهدوا".

وأضاف البيان؛ أن "الخبر عارٍ عن الصحة، ولا توجد تحركات لقواتنا في تلك المناطق، ودولة الاحتلال التركي التي تستهدف في الغالب المدنيين في هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، تريد تشويه الحقيقة بمثل هذه الأخبار وتشن حربا خاصة يجب أن يكون شعبنا وعامة الناس يقظين ضد سياسة الحرب الخاصة".

وتتعرض المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا إلى هجمات شبه يومية من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية لأنقرة وطالبت "قسد" مراراً روسيا والتحالف الدولي بإلزام تركيا بوقف التصعيد العسكري وفق الاتفاقات التركية؛ مع أمريكيا وروسيا أواخر العام 2019.

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