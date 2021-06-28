"قسد" تعتقل عنصراً من داعش في ريف دير الزور

شفق نيوز/ اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الاثنين، عنصراً من خلايا تنظيم داعش في دير الزور شرقي سوريا.

وقالت قسد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "وحدات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية، ألقت القبض على عضو في خلية لتنظيم داعش، خلال عملية أمنية جرت في منطقة أبو خشب الواقعة في الريف الشمالي لدير الزور".

وأوضحت أن عملية الاعتقال جاءت "في إطار العمليات التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من التحالف الدولي لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".

ونوهت إلى "مصادرة معدات تقنية كانت بحوزته، حيث تم القبض عليه خلال محاولته الفرار من مكان تخفّيه".

ومنذ مطلع العام الحالي أطلقت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي عشرات العمليات العسكرية التي تستهدف خلايا تنظيم داعش في ريف الحسكة الجنوبي وريف دير الزور شرق سوريا.