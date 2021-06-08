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قسد تطيح بـ"أمير وعضوين" بداعش في ريف دير الزور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-08T19:04:56+0000
قسد تطيح بـ"أمير وعضوين" بداعش في ريف دير الزور

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الثلاثاء، عن القبض على "أمير أمني" وعنصرين اثنين من تنظيم داعش في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وذكر الحساب الرسمي لمركز التنسيق والعمليات العسكرية لقسد على موقع تويتر، أن "قواتها والوحدات الخاصة لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) نفذت العمليتين بدعم جوي من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم المتشدد".

وتمكنت قسد والاسايش من القاء القبض على عنصرين من “داعش”، كانا مسؤولين عن التجنيد وتسهيل العمليات، وفقاً لما نشره المركز.

ومنذ مطلع العام الجاري تشن قسد وقوات التحالف عمليات عسكرية بشكل مستمر تستهدف نشاط وخلايا تنظيم داعش في ريفي الحسكة ودير الزور.

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