"قسد" تصد تقدماً لفصائل موالية لتركيا بعد اشتباكات مسلحة في عين عيسى

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري من قوات سوريا الديمقراطية، بصد محاول تسلل للفصائل الموالية لتركيا مساء الإثنين، إلى قرية "معلق" في الريف الشمالي الشرقي لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أنّ هذه الاشتباكات تسببت بوقوع جرحى من قبل فصائل تركيا التي ترافقت مع قصف مدفعي من قبل هذه الفصائل على بعض مواقع قسد بالقرب من قرية معلق دون وقوع خسائر بشرية بين قواتهم، موضحاً أنّ الفصائل المهاجمة فرّوا باتجاه مواقعهم وتحصنوا فيها بعد أنّ واجهوا مقاومة عنيفة.

ويسود الهدوء الحذر في بلدة عين عيسى على خطوط التماس كافة بين الطرفين منذ أكثر من عشرة أيام باستثناء بعض القذائف التي أطلقتها الفصائل الموالية لتركيا في مساء يوم 13 من كانون الثاني الجاري على مواقع قسد لمدة قصيرة دون وقوع خسائر بشرية.

وسيطرت تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها في شهر العاشر من العام الماضي على كامل مدينة تل أبيض- مركزها عين عيسى- وريفها الشرقي وجزء من ريفها الجنوبي إلى حدود طريق الدولي m4، بالإضافة الى جزء من الريف الغربي لمسافة 15 كم والتي أغلبها قرى كوردية، وذلك في عملية ما تسمى "نبع السلام " الذي جاء بعد الانسحاب الأمريكي من المنطقة بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.