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"قسد" تسقط طائرة استطلاع تركية شمالي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-06T10:24:08+0000
"قسد" تسقط طائرة استطلاع تركية شمالي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد، يوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع تركية كانت تحلق في أجواء منطقة عين عيسى شمالي سوريا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "قوات سوريا الديمقراطية تمكنت صباح اليوم، من اسقاط طائرة استطلاع تركية كانت تحلق في أجواء الريف الغربي لمدينة عين عيسى عبر استهدافها برشاشات متوسطة".

وأشار إلى "اندلاع اشتباكات وقصف متبادل بالقرب من الطريق الدولي (M4) بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المسلحة الموالية لأنقرة خلال اليومين الماضيين".

وشهدت بلدة عين عيسى وريفها أواخر العام الماضي هجمات عنيفة وقصفاً مكثفاً من قبل الفصائل الموالية لتركيا التي سعت للتقدم باتجاه البلدة.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على بلدة عين عيسى الاستراتيجية فيما تنتشر نقاط مراقبة للقوات الروسية وقوات الحكومة السورية بمحاذاة الطريق الدولي الفاصل بين مناطق سيطرة "قسد" والفصائل التابعة لتركيا.

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