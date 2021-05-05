سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قرابة 100 الف حالة وفاة بكورونا في العالم خلال أسبوع

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-05T06:09:53+0000
قرابة 100 الف حالة وفاة بكورونا في العالم خلال أسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 93 ألف شخص توفوا بسبب فيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، بزيادة تقدر بـ6% عن الأسبوع السابق.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في النشرة الوبائية الأسبوعية، أن عدد المصابين خلال ذلك الأسبوع زاد بأكثر من 5.7 مليون، وهي نفس حصيلة الأسبوع السابق له تقريبا.

وقالت المنظمة إن تفشي وباء كورونا حول العالم لا يزال عند أعلى مستوى للأسبوع الثاني على التوالي منذ بداية تفشي الفيروس.

وأوضحت المنظمة أن منطقة جنوب شرق آسيا، التي تضم الهند، سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 19%، بينما انخفض معدل الإصابة في أوروبا بنسبة 22%، وفي إفريقيا بنسبة 15%، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 14%، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 5%.

وارتفع معدل الوفيات بشكل كبير في جنوب شرق آسيا بنسبة 48%، لكنه انخفض في إفريقيا بنسبة 13%، وأوروبا بنسبة 12%، وغرب المحيط الهادئ بنسبة 3%.

وأُصيب في أوروبا أكثر من 1.16 مليون شخص خلال الأسبوع الماضي، وتوفي أكثر من 22 ألف شخص.

وتم في الأمريكيتين تسجيل أكثر من 1.3 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 36 ألف حالة وفاة.

وفي جنوب شرق آسيا تم تسجيل أكثر من 2.7 مليون إصابة، وتوفي أكثر من 25 ألف شخص.

وفي الهند وحدها ارتفع عدد المصابين بأكثر من 2.59 مليون في أسبوع، تليها البرازيل حيث تم تسجيل أكثر من 421 ألف إصابة جديدة، وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 345 ألف إصابة جديدة.

related

عالمياً.. كورونا يحصد أرواح أكثر من 800 ألف شخص

Date: 2020-08-22 14:18:43
عالمياً.. كورونا يحصد أرواح أكثر من 800 ألف شخص

كورونا يفتك بالبشرية.. وفيات يومية غير مسبوقة بالجائحة

Date: 2020-11-18 14:34:21
كورونا يفتك بالبشرية.. وفيات يومية غير مسبوقة بالجائحة

الصحة العالمية متفائلة بلقاحات كورونا وتدعو إلى التأهب للوباء القام

Date: 2020-12-05 04:50:17
الصحة العالمية متفائلة بلقاحات كورونا وتدعو إلى التأهب للوباء القام

انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا في العالم

Date: 2020-04-26 09:20:49
انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا في العالم

عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 20 مليوناً

Date: 2020-08-10 19:52:27
عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 20 مليوناً

العالم يسجل مليون متعاف من فيروس كورونا

Date: 2020-04-30 07:34:17
العالم يسجل مليون متعاف من فيروس كورونا

حصيلة كورونا تتخطى حاجز 130 مليون إصابة بالعالم

Date: 2021-04-04 04:42:37
حصيلة كورونا تتخطى حاجز 130 مليون إصابة بالعالم

في أعلى حصيلة بالعالم.. وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز 180 ألفاً

Date: 2020-08-27 17:53:47
في أعلى حصيلة بالعالم.. وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز 180 ألفاً