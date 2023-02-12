قتلى وجرحى غالبيتهم مدنيون إثر هجوم لداعش وسط سوريا

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، يوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر هجوم إرهابي نفذه عناصر من تنظيم "داعش" في جنوب مدينة تدمر بريف محافظة حمص السورية.

وحسب وكالة الأنباء السورية، فقد تعرض عدد من المواطنين، لهجوم من قبل إرهابيي "داعش" بأسلحة رشاشة، أسفر عن مقتل 4 بينهم امرأة، وإصابة 10 آخرين.

وأضافت الوكالة أن الهجوم جاء خلال جمع المواطنين لفطر الكمأة في مدينة تدمر.

ووفقا للوكالة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم، حيث تبين إصابتهم بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من أجسامهم.

وأشارت إلى أن بعض الحالات الخطرة تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة حمص لمتابعة العلاج.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 11 شخصاً غالبيتهم مدنيون إثر هجوم لداعش في وسط سوريا.

ويشن مسلحو تنظيم "داعش" هجمات متكررة على الحافلات المدنية والعسكرية في البادية السورية.