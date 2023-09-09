قتلى وجرحى زلزال المغرب يتخطون 2000 شخص

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة قتلى وجرحى الزلزال الذي ضرب عدداً من المدن المغربية، إلى 2000 شخص، وفقاً لمصادر مغربية رسمية.

ونقلت قناة الجزيرة عن المصادر قولها، إن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين من بينهم 721 إصاباتهم خطرة".

وقال مدير المعهد المغربي للجيوفيزياء، "سجلنا 6 هزات ارتدادية كبيرة في أعقاب الزلزال الرئيسي".

واوضح ان "المنطقة التي ضربها الزلزال منطقة جبلية وعرة وهذا يزيد الأضرار"، مشيراً الى ان "المباني الحديثة كانت الأقل تضررا من الزلزال".