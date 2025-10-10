قتلى بانفجار في مصنع عسكري أميركي (فيديو)

شفق نيوز- تينيسي

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الجمعة، بفقدان نحو 19 شخصاً على الأقل بعد انفجار في مصنع للمتفجرات العسكرية في منطقة ريفية بولاية تينيسي.

وأدى الانفجار إلى اهتزاز منازل على بعد أميال ودفع رجال الطوارئ إلى مكان الحادث، حسبما قالت السلطات والسكان.

وقال قائد شرطة مقاطعة تينيسي، إن انفجاراً في مصنع للذخيرة العسكرية أدى إلى مقتل وفقد عدة أشخاص، فيما قال المستجيبون الأوائل إن الانفجارات الثانوية أجبرت رجال الإنقاذ على الابتعاد عن موقع الاحتراق.

ووقع الانفجار في شركة "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز" بالقرب من بلدة باكسنورت، على بُعد حوالي 97 كيلومتراً جنوب غرب ناشفيل، وفقاً لمكتب شرطة مقاطعة هيكمان. وطلب المكتب من الناس، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تجنب المنطقة للسماح لفرق الطوارئ بأداء مهامها.

وتتخصص الشركة في تطوير وتصنيع ومناولة وتخزين المنتجات والمتفجرات للأسواق العسكرية والفضائية والتجارية.

ولم يتمكن المسعفون من دخول الموقع بعدُ بسبب استمرار الانفجارات، وفقاً لما ذكره ديفيد ستيوارت، المسعف المتخصص في الطوارئ بمقاطعة هيكمان، لوكالة "أسوشيتد برس" عبر الهاتف. وأضاف أنه لا يملك أي تفاصيل حول ما إذا كان أي شخص قد أصيب.

وقال سكان بلدة لوبيلفيل، التي تبعد أكثر من 20 دقيقة بالسيارة عن الشركة المصنعة، إنهم شعروا بهز منازلهم، وقام بعض الأشخاص بتصوير دوي الانفجار القوي بكاميرات منازلهم.