قبيل زيارة بايدن.. إسرائيل تؤجل الهجوم البري على غزة

شفق نيوز/ أفاد موقع "إرم نيوز" الإماراتي، يوم الثلاثاء، بأن القيادة الإسرائيلية قررت تأجيل الهجوم العسكري البري على قطاع غزة لتزامنه مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقل الموقع الإماراتي عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن الجهات العليا في إسرائيل اتخذت قراراً بتأجيل تنفيذ عملية عسكرية برية في قطاع غزة، ارتباطاً بزيارة بايدن.

ومن المقرر أن يغادر جو بايدن بلاده، اليوم، في زيارة سريعة إلى إسرائيل والأردن، للاطلاع على آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية على حركة حماس، ولتأكيد ضرورة إدخال المساعدات للمدنيين في غزة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه لم يتم تحديد موعد معين للبدء بالهجوم البري، لافتاً إلى أن "هذا التأجيل يصب في صالح حركة حماس" التي أشار إلى احتمال وجود مقاتلين من عناصرها داخل إسرائيل لم يتم ضبطهم بعد.

وتستعد إسرائيل لشن هجوم بري حددت هدفه بالقضاء على مسلحي حماس في غزة، الذين قتلوا أكثر من 1300 شخص خلال هجومهم على بلدات جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.