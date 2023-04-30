في إيران.. مقتل قائد شرطة وزوجته بهجوم مسلح

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية، يوم الأحد، بمقتل رئیس شرطة مكافحة الاجرام في مدينة سراوان وزوجته على يد مسلحين مجهولين.

ونقل الوكالة عن مصدر مطلع، قوله إن شخصاً مجهول الهوية يستقل سيارة نوع "بيجو بارس" أطلق النار على رئیس شرطة مكافحة الاجرام في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، الرائد عليرضا شهركي، عندما كان يستقل سيارته مع زوجته صباح اليوم.

وأشار إلى أن زوجة شهركي أصيبت هي الأخرى بالرصاص وتم نقلها الى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.