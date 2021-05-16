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فيسبوك يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين "للحد من خطاب الكراهية"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-16T07:22:43+0000
فيسبوك يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين "للحد من خطاب الكراهية"

شفق نيوز/ يعمل فيسبوك على التواصل مع مسؤولين من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بهدف وضع حد لنشر خطاب الكراهية عبر منصاته، وسط العنف المتصاعد بينهما.

ووفقا لموقع "بوليتيكو"، فقد التقى كبار الأعضاء في جماعات الضغط في فيسبوك، نيك كليغ، وجويل كابلان، إلى جانب عدد من المسؤولين في "تيك توك" عبر الفيديو بوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، لمباحثة انتشار معلومات مضللة وتهديدات عنيفة عبر الشبكات الاجتماعية.

ووفقا لفيسبوك، فإن كليغ وكابلان سيلتقيان بمسؤولين من السلطة الفلسطينية، الأسبوع المقبل.

وبينما تزخر صفحات ومنصات فيسبوك؛ بأنواع من خطاب الكراهية والتحريض على العنف، قال المتحدث باسم الموقع، آندي ستون، إنه "ردا على العنف، نعمل للتأكد أن خدماتنا مكان آمن لمجتمعنا".

وأكد ستون أن الموقع سيواصل "إزالة المحتوى" المنتهك لسياسات النشر.

وتجري الاجتماعات بينما تغيب أي مظاهر تهدئة بين الجانبين عن المشهد العام، لا سيما مع توعد إسرائيل باستمرار العمليات في قطاع غزة لفترة لن تكون قصيرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، السبت، إن العمليات الإسرائيلية في غزة لم تنته وستستمر لفترة طويلة طالما كان ذلك ضروريا.

وأضاف نتانياهو أن إسرائيل تواصل العمل بكامل قوتها في غزة.

وأوضح أن إسرائيل "تفعل كل شيء لمنع أو الحد من الجرائم المدنية في غزة"، بحسب تعبيره.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعرب، السبت، خلال محادثات هاتفية مع نتنياهو عن "قلقه البالغ" إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وقطاع غزة، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

وأعرب بايدن عن تأييده لحل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

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