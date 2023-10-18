فيديو.. متظاهرون يقتحمون مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

فيديو.. متظاهرون يقتحمون مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
2023-10-18T19:34:15+00:00

شفق نيوز/ اقتحم مجموعة من المتظاهرين مبنى الكونغرس الأمريكي مساء اليوم، وطالبوا الولايات المتحدة بوقف النار في قطاع غزة، وذلك خلال مسيرة داعمة لفلسطين.

وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الأمريكية، قامت الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين الذي اقتحموا المبنى.

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