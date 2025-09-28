فيتنام في حالة استنفار لمواجهة إعصار "بوالوي"

شفق نيوز- هانوي

أعلنت السلطات الفيتنامية، يوم الأحد، إغلاق مطارات وإجلاء آلاف السكان من المناطق المهددة بالإعصار "بوالوي"، الذي اشتدت قوته متجها نحو البلاد، بعد أن خلف عشرات القتلى وفيضانات واسعة في الفلبين.

ووفق الأرصاد الجوية، "تصل سرعة رياح الإعصار إلى 133 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يضرب وسط فيتنام مساء اليوم أي أبكر مما كان متوقعا بسبب تسارعه".

وأفادت الحكومة الفيتنامية، بأن "إقليم (ها تنه) بدأ إجلاء أكثر من 15 ألف شخص، بينما وُضع آلاف الجنود في حالة استعداد طارئ، فيما علّقت هيئة الطيران المدني الرحلات في 4 مطارات ساحلية، بينها مطار دانانغ الدولي، وأجرت تعديلات على جداول السفر".

كما أشارت السلطات إلى أن "الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار تسببت بالفعل في فيضانات بمحافظتي هيو وكوانغ تري".