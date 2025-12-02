فنزويلا تندد بقرار أميركي لبيع إحدى شركاتها النفطية "قسراً"

شفق نيوز- كاراكاس

نددت الرئاسة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، بقرار أميركي يقضي ببيع "قسري" لأكبر شركاتها النفطية.

ورفضت كاراكاس، قرار محكمة أميركية بالإيذان بصفقة بيع شركة "سيتغو" النفطية أكبر الأصول الخارجية لفنزويلا، بعدما منحت المحكمة الإذن لهذه الصفقة لسداد ديون الشركة.

وأصدرت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز بياناً رفضت فيه بشدة القرار القضائي الأميركي بشأن "البيع القسري" لشركة "سيتغو".

وأذنت محكمة في ولاية ديلاوير الأسبوع الماضي، ببيع "سيتغو"، في أحدث فصل من نزاع قانوني طويل الأمد، في قرار لا يزال بحاجة إلى موافقة الحكومة الأمريكية.

وتتخذ شركة سيتغو من هيوستن الأميركية مقراً لها، وهي تابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي دي في إس أيه".

وتواجه الشركة الفنزويلة انتقادات من دائنين يسعون إلى استرجاع ديون تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.

ولم تتمكن كاراكاس التي تعاني من ضائقة مالية من سداد الديون، أو "لم ترغب بذلك"، كما تقول وسائل إعلام غربية.