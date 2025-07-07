"فلسطين تنهض" تلطخ مقر المستشارية الألمانية بالأحمر احتجاجاً على دعم إسرائيل

شفق نيوز – برلين

أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخصين قاما بطلاء جزء من جدار ديوان المستشارية الألمانية باللون الأحمر احتجاجاً على الدعم الألماني لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وذكر موقع "DW غربية" الألماني، أن الشرطة ومجموعة "الجيل الجديد" التي انبثقت عن حركة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ، أكدتا اعتقال رجل وامرأة قاما بذلك.

وبين الموقع أن الشخصين رفعا لافتة كتب عليها عبارة "العمل القذر يتسم بالدموية"، في إشارة ضمنية إلى عبارة "العمل القذر" التي استخدمها المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الإشادة بهجمات إسرائيل على إيران، حيث قال إن إسرائيل تقوم بـ"العمل القذر نيابة عن الغرب".

وأثارت العبارة ردود فعل غاضبة على نطاق واسع في الأوساط السياسية الألمانية.

وألقت الشرطة الاتحادية المختصة بحماية دار المستشارية القبض على المرأة والرجل. وتولت شرطة برلين التحقيقات بتهمة إتلاف ممتلكات بدافع سياسي، وخرق قانون حرية التجمعات في ولاية برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الناشطين ما يزالان قيد الاحتجاز.

وبحسب ما نقلته مجموعة "الجيل الجديد"، فإن هذين الشخصين المعتقلين من داعمي حملة "فلسطين تنهض"، وهي حملة فرعية للمنظمة.

ونقل عن الرجل قوله "قلبي ينفطر وأنا أرى الناس يموتون يومياً في قطاع غزة - أطفال، نساء، عائلات. وحقيقة أن حكومتنا تدعم ذلك جعلتني عاجزاً عن الكلام".

وليس هذا أول عمل تنفذه المجموعة في سياق الحرب على قطاع غزة؛ إذ في حزيران/ يونيو الماضي، تم طمس اللوحة الشهيرة "قبلة الأخوة" بين الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف وإيريش هونيكر، الزعيم التاريخي لألمانيا الشرقية، والمرسومة في "معرض الجانب الشرقي" في برلين، بعبارة باللون الأحمر كتب فيها بالإنكليزية "أوقفوا الإبادة".

يشار إلى أن احتجاجات منظمة "الجيل الأخير" تتركز بشكل أساسي على دعم جهود حماية المناخ.