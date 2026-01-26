فقدان خمسة أشخاص باندلاع حريق في مصنع للاغذية وسط اليونان

شفق نيوز- أثينا

فقد خمسة أشخاص، يوم الاثنين، إثر اندلاع حريق في مصنع للأغذية بالقرب من بلدة تريكالا بوسط اليونان.

وقال مسؤول في هيئة الإطفاء اليونانية، بحسب "رويترز"، إن "13 شخصا كانوا في المصنع عندما اندلع الحريق وأن ثمانية منهم تمكنوا من الخروج من المنشأة".

وأضاف أن "سبب الحريق، الذي اندلع في الصباح الباكر، ليس واضحا"ـ وذكرت وسائل إعلام محلية أنه "دوي انفجار كبير سُمع قبل اندلاع الحريق".

وقال المسؤول في هيئة الإطفاء إن "نحو 40 من موظفي الإطفاء و13 شاحنة هرعوا إلى المصنع للتعامل مع الحريق".