أفغانستان تعلن فشل محادثات السلام مع باكستان في تركيا

شفق نيوز-كابول

أعلنت حكومة طالبان التي تقود أفغانستان، يوم السبت، فشل آخر جولة من محادثات السلام مع باكستان في تركيا، وحملت مسؤولية الإخفاق لنهج إسلام آباد "غير المسؤول وغير المتعاون".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي: "خلال المناقشات حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، بينما لم يبد أي استعداد لتحمل مسؤولية أمن أفغانستان أو أمنه".

واستأنفت أفغانستان وباكستان مفاوضاتهما في تركيا، أمس الأول الخميس، في محاولة لتجنب تجدد المواجهات بين البلدين بعد اشتباكات غير مسبوقة في شهرتشرين الأول/ أكتوبر أسفرت عن مقتل عشرات.

وكان الجانبان توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطر في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في إسطنبول وصلت إلى طريق مسدود بسبب خلافات حول بعض تفاصيل الاتفاق.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بإدارة المفاوضات بسوء نية، وحذّر كل منهما من احتمال استئناف القتال إذا فشلت الجولة الجديدة من المحادثات. ولم يتضح بعد ما إذا كانت وفود جديدة ستتوجه إلى إسطنبول.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، قُتل 50 مدنياً وجُرح 447 آخرون في الجانب الأفغاني من الحدود خلال أسبوع من الاشتباكات، فيما قُتل خمسة أشخاص على الأقل في كابول نتيجة تفجيرات، أما الجيش الباكستاني فأعلن مقتل 23 جندياً وإصابة 29 آخرين دون الإشارة إلى سقوط ضحايا مدنيين.