فرنسا تدعم بـ"حزم" جهود "ايكواس" للقضاء على انقلاب النيجر

شفق نيوز/ أعلنت فرنسا، اليوم السبت، دعمها جهود دول غرب افريقيا "ايكواس" في القضاء على انقلاب النيجر وإعادة السلطة للرئيس المخلوع محمد بازوم، فيما بينت ان مستقبل البلاد والمنطقة "على المحك".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نشرته وكالة "روسيا اليوم" الروسية الرسمية" إن "وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا استقبلت، اليوم السبت، رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو، وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما كين".

وجددت الوزيرة "دعم باريس الكامل للرئيس محمد بازوم وحكومته اللذين يمثلان السلطات الشرعية الوحيدة في النيجر".

وأوضح البيان أن فرنسا "تدعم بحزم وتصميم جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لدحر محاولة الانقلاب هذه"، مشيرة إلى أن "مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك".

وأمهلت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الانقلابيين 7 أيام لوضع حد للأحداث الدائرة في النيجر، تنتهي غدا الأحد.

وتطالب فرنسا المسؤولين عن الانقلاب بالإفراج عن الرئيس بازوم وجميع أعضاء حكومته، والسماح بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد.