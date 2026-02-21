فرنسا تتهم 5 أشخاص بتمويل "حماس"

شفق نيوز- باريس

اتهمت السلطات القضائية الفرنسية، يوم السبت، 5 أشخاص على صلة بمنظمتين فرنسيتين بإيصال أموال لحركة "حماس" تحت غطاء مساعدات إنسانية.

وبحسب النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، فإن المتهمين وضعوا تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام لهم، وهم على صلة بجمعيتي "أوماني تير" و"سوتيان أوماني تير".

ويلاحق هؤلاء الأشخاص بتهم منها "تمويل مشروع إرهابي"، و"سوء أمانة ضمن عصابة منظمة".

كما وُجّهت هذه الاتهامات عقب مداهمات وتفتيش لجمعية "أوماني تير"، ولمكاتب ومنازل لأشخاص يعملون في الجمعيتين أو سبق أن عملوا فيهما.

وتعود القضية إلى تحقيق أوليّ فُتح في 2023 وأوكل إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية في باريس، والمديرية العامة للأمن الداخلي المكلفة بمكافحة التجسس داخل الأراضي الفرنسية، إضافة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.

وقالت النيابة الفرنسية، إن الجمعيتين اللتين تهدفان إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للسكان الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية ولبنان وغزة وأصبحتا إضافة إلى العاملين فيهما، موضع شبهة بإيصال مساعدات لحركة حماس، المنظمة الإرهابية، تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

ووفقا للنيابة، ضُبطت حينها وثائق ومعدات معلوماتية، وأدى تحليل الوسائط الرقمية التي ضُبطت آنذاك، إضافة إلى معلومات جُمعت بالتعاون مع إيطاليا والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأخيرة.