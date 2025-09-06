فرنسا.. اعتقال موالٍ لداعش خطط لهجمات إرهابية

شفق نيوز- باريس

كشفت السلطات الفرنسية، يوم السبت، عن توقيف شاب يبلغ من العمر 17 عاماً للاشتباه في تخطيطه لشن هجمات على سفارات ومقار رسمية في العاصمة باريس ومدينة ستراسبورغ.

وذكرت مصادر قريبة من التحقيق لوكالة "فرانس برس"، أن الفتى خضع للتحقيق رسمياً وحبس أمس الجمعة، مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة "لوباريزيان" لأول مرة.

وأوقف الشاب الاثنين الماضي في منزل والديه حيث كان يعيش في منطقة سارت غربي البلاد، وأصيب بجروح طفيفة أثناء محاولته الهروب من الشرطة.

وقال أحد المصادر إن تفتيش المنزل أدى إلى العثور على إعلان ولاء لتنظيم "داعش" وقائمة بالمدارس في لومان، المدينة الرئيسية في سارت. وكتبت إلى جانب القائمة كمية معيّرة باللترات، قد تشير إلى مكونات عبوات حارقة أو متفجرات كيميائية.

يشتبه أيضاً في أن الشاب خطط لاستهدف سفارات إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة ووزارة الداخلية الفرنسية ومقار وسائل إعلام مختلفة، تقع كلها في باريس، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ.

ورفض مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب الإدلاء بتعليق على القضية للوكالة، كما رفض محامي الشاب التصريح.

وقال أحد المصادر لـ"فرانس برس" إن الفتى اعترف بالتخطيط للعديد من الجرائم المفترضة.

وأضاف المصدر أن المشتبه به قال إنه كان عازماً على تنفيذ خططه، لكنه لم يمض في تنفيذ أي منها حتى توقيفه.

وكانت سلطات مكافحة الإرهاب الفرنسية كثفت تحذيراتها خلال العامين الماضيين بشأن انخراط قاصرين في مخططات متطرفة.

وذكرت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في نيسان/أبريل الماضي للوكالة أنها أحصت 15 حالة مماثلة في عام 2023، و18 حالة في عام 2024، و11 حالة في النصف الأول من عام 2025.

وباحتساب القضية الأخيرة، يرتفع إجمالي عدد القاصرين المتورطين في مثل هذه القضايا حتى الآن هذا العام إلى 14 على الأقل.