"فارس الإيرانية" تدعو للدعاء من أجل رئيسي ووزير الداخلية يؤكد: مصيره لا يزال مجهولاً

شفق نيوز/ دعت وكالة "أنباء فارس"، يوم الأحد، الإيرانيين إلى الصلاة والدعاء من أجل الرئيس إبراهيم رئيسي الذي تعرضت مروحيته لحادث غامض وسط تضارب عن مصيره.

وذكرت رويترز، أن "وكالة فارس دعت الإيرانيين للدعاء للرئيس رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحية كانت تقله".

من جانبه قال وزير الداخلية الإيراني، إن "مصير رئيسي والوفد المرافق له لا يزال مجهولاً"، وأضاف "تواصلنا مع فريق الرئيس ونحن بانتظار وصول فريق الإنقاذ والاتصالات صعبة بالمنطقة".

ونقلت رويترز عن وزير الداخلية الإيراني، قوله، إن "فرق الإنقاذ لا تزال في طريقها للموقع نظرا لظروف الطقس الصعبة".