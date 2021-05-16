غزة تعلن عن أعداد قتلى وجرحى الحرب الفلسطينية الاسرائيلية المستمرة

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الاحد، بمقتل 26 فلسطينيا وإصابة العشرات خلال سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع فجر اليوم.

وارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 174 قتيلاً، بينهم 47 طفلا، و29 امرأة، بينما تجاوز عدد المصابين 1200.

وشنت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم بشكل متزامن عشرات الغارات العنيفة وغير المسبوقة على منازل وشوارع في مناطق متعددة من قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الإصابات، واستهدفت تلك الغارات عدة منازل في شارع الوحدة بمدينة غزة دون سابق إنذار.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن هناك عددا من المفقودين جراء القصف الإسرائيلي على شارع الوحدة في غزة، إذ تُواصل فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية جهودها للبحث عنهم بين ركام المنازل المدمرة في المدينة.

وأفاد الطبيب محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بأن عدد القتلى والمصابين مرشح للزيادة، في ظل وجود عائلات بأكملها تحت أنقاض المنازل. واستهدفت الغارات أيضا منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ومنزلا في شارع الصناعة جنوب مدينة غزة، فضلا عن طرق ومفترقات رئيسية، كما امتد القصف إلى خان يونس جنوبي قطاع غزة وإلى مناطق متفرقة شمالي القطاع.

من جهته، أعلن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، أن عمليات القصف الصاروخي من قطاع غزة خلفت 10 قتلى ومئات المصابين، بينهم 50 مصاباً يعانون من حالات حرجة.

وقال غوردين للصحفيين الأجانب خلال موجز إعلامي، إن "إسرائيل تواجه في قطاع غزة جيوشا إرهابية منظمة تقصف المدن بصواريخها".

وأضاف القائد العسكري أن "كثافة عمليات القصف ازدادت في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ"، موضحا أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على مدن جنوبية إسرائيلية خلال الأسبوع الأخير، يعادل عدد الصواريخ المطلقة باتجاه إسرائيل أثناء الـ50 يوما من عملية "الجرف الصامد" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في صيف عام 2014.