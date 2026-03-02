غروسي: لم نرصد أضراراً نووية في إيران لكن القلق قائم

شفق نيوز- فيينا

حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، يوم الاثنين، من مخاطر محتملة على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً عدم رصد أضرار حتى الآن جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.

وقال غروسي، خلال اجتماع طارئ للوكالة، إنه "لا توجد حتى الآن مؤشرات على تعرض المنشآت النووية الإيرانية للتلف أو الإصابة نتيجة الضربات الأميركية والإسرائيلية التي وقعت يوم السبت الماضي".

وأضاف أن "الوكالة تحاول التواصل مع هيئة الطاقة النووية الإيرانية دون تلقي أي رد"، مشيراً إلى أنه "لم يُرصد أي ارتفاع في مستويات الإشعاع عن المعتاد في الدول المجاورة لإيران".

وأكد غروسي أن "الوضع يظل مثيراً للقلق، ولا يمكن استبعاد احتمال حدوث تسرب إشعاعي".

ويأتي ذلك بعد اجتماع طارئ عقدته الوكالة، صباح اليوم الاثنين، بحضور مجلس محافظيها لمناقشة التطورات الأخيرة، بناءً على طلب من روسيا.