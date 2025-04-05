غداً.. "التهديد الإيراني" والرسوم الجمركية على جدول مباحثات نتنياهو وترامب

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، أن الأخير سيتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم غد الأحد، لمناقشة ملفات عديدة من بينها "التهديد الإيراني".

وجاء في بيان للمكتب: "سيناقش الرئيسان الرسوم الجمركية، والجهود المبذولة لإعادة الأسرى الإسرائيليين (من غزة)، والعلاقات بين إسرائيل وتركيا، والتهديد الإيراني، والمعركة ضد المحكمة الجنائية الدولية" التي اتهمت نتنياهو بارتكاب جرائم حرب في القطاع الفلسطيني.

ومن المتوقع أن يحاول نتنياهو خلال هذه الزيارة إقناع ترامب بالتخلي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 17 بالمئة على الواردات الإسرائيلية، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

يذكر أن إسرائيل تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.

والخميس الماضي، غداة الإعلان عن هذه الرسوم، قال ترامب إنه يتوقع زيارة من حليفه الإسرائيلي "في المستقبل القريب، ربما في الأسبوع المقبل".

وتأتي هذه الزيارة في حين يبدو أن التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد في قطاع غزة بعيد المنال، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته هناك، كما تتصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وهدد الرئيس الأمريكي، الذي دعا طهران إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي، مؤخراً بقصف إيران إذا ما فشل المسار الدبلوماسي. وتقول إيران إنها مستعدة للنقاش مع الولايات المتحدة، لكنها لا ترغب في "التفاوض مباشرة" تحت الضغط.

ويقوم نتنياهو حالياً بزيارة دبلوماسية إلى المجر، ومن المتوقع أن يسافر مباشرة من أوروبا إلى الولايات المتحدة. وفي ضوء ذلك، تم تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى واشنطن مرة أخرى.

من جهة أخرى، تحدث وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مع نتنياهو للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل. وناقش روبيو مع نتنياهو الوضع في غزة وملف الأسرى والإعلان الأخير عن الرسوم الجمركية.

وتحدث ترامب ونتنياهو هاتفيا أمس الجمعة. وطلب نتنياهو الحديث عن فرض الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية إضافية هذا الأسبوع. فأجاب ترامب: "دعونا نلتقي ونتحدث عن ذلك".

وستكون هذه الزيارة هي الرابعة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ بدء الحرب على غزة. وعند انعقاد الاجتماع المتوقع مع ترامب، فسيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي ترامب وجهاً لوجه في محاولة للتفاوض على اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية.