عواصف ثلجية تجتاح امريكا وتعطل رحلات جوية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء، يوم الخميس، بأن عواصف ثلجية شديدة اجتاحت عدة مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية وأدت إلى إلغاء رحلات جوية في أنحاء البلاد.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن العواصف المترافقة مع تساقط ثلوج يتوقع أن تصل سماكتها إلى 60 سنتم، ضربت أمس الأربعاء أنحاء عدة من البلاد في الساحل الغربي إلى منطقة البحيرات الكبرى، متسببة بوقف رحلات جوية وانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف المواطنين.

وصدرت تحذيرات من تساقط كثيف للثلوج حتى في مناطق عادة ما تكون مشمسة قرب لوس أنجليس، إضافة لمناطق معروفة بطقسها الشتوي في أقصى الشمال.

وقال خبراء الأرصاد الوطنية إن الثلوج ستغطي أجزاء من مينيسوتا في "عاصفة شتوية غير مسبوقة ستجعل على الأرجح السفر مستحيلا".

وجاء في بيان أن "الثلوج الكثيفة ستترافق مع رياح شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 55 و70 كلم بالساعة هذا سيؤدي إلى تطاير الثلوج إلى مناطق مفتوحة، وقد تصل سماكتها إلى عدة أقدام".

ونصح التحذير الأهالي "إذا كان السفر حتميا، الاحتفاظ بمصباح إضافي وطعام وماء في السيارة في حالة الطوارئ. يجب أن يقتصر السفر على حالات الطوارئ فقط إذا تقطعت بكم السبل الزموا سيارتكم".

ألغيت أكثر من 1550 رحلة طيران، من الولايات المتحدة أو إليها، بحلول الساعة 00,00 ت غ الخميس، بحسب موقع فلايت اوير الالكتروني المختص. وأظهرت خريطة الموقع مدن دنفر وسولت ليك ومينيابوليس سانت بول، متأثرة بشكل خاص بالإلغاء.

وسلوك الطرق البرية أيضا صعب، فيما تشهد وايومينغ مشكلات في التنقل حتى على الطرق الرئيسية.

وطلبت سلطات النقل في الولاية من المواطنين "تغيير خطط السفر إذا كنتم قادمين باتجاه وايومينغ". وأضافت في منشور على صفحتها في فيسبوك أن "عاصفة شتوية قوية جدا متوقعة مع إغلاق الطرق السريعة والطرق الثانوية في أنحاء وايومينغ لأيام عدة".

وانقطعت الكهرباء عن نحو 280 ألف عقار في أنحاء البلاد، بحسب موقع الكتروني مختص، نصفها تقريبا في ميشيغان حيث تتسبب الثلوج والجليد والأمطار الجليدية بتجمد خطوط الكهرباء ما يجعلها عرضة لمخاطر الرياح العنيفة.

وصدر تحذير من عاصفة ثلجية غير عادية للمناطق الجبلية المحيطة بلوس أنجليس اعتبارا من الخميس، مع توقعات بتساقط الثلوج على علو منخفض نسبيا.

وطلبت الأرصاد الوطنية في لوس أنجليس من المواطنين "الاستعداد لعاصفة شتوية باردة وخطيرة يتوقع أن تضرب معظم أيام الأسبوع".

وتوقعت "تساقط ثلوج يصل علوها إلى عدة أقدام في الجبال، وبضعة سنتمترات في مناطق لا يتعدى ارتفاعها ألف قدم (305 أمتار). كما يتوقع هبوب رياح يُحتمل أن تلحق أضرارا".

وسيشاهد أهالي لوس أنجليس بقع الثلج على سفوح الجبال.

وكتب عالم المناخ دانيال سوين في تغريدة "كل سكان (كاليفورنيا) تقريبا سيتمكنون من مشاهدة الثلج في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا نظروا في الاتجاه الصحيح (اي باتجاه أعلى تلال في محيطهم)".

وسيكون الطقس باردا بالنسبة لكاليفورنيا، لكن خبراء الأرصاد حذروا من أن بعض المناطق ستكون باردة جدا، مع تسجيل أجزاء من السهول في الشمال والوسط، قرصة برد تصل إلى 30 درجة تحت الصفر".

لكن بينما يشعر أهالي الغرب وبعض المناطق الشمالية من الولايات المتحدة بالبرد، فإن المناطق الشرقية ستكون دافئة على غير عادة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن "ارتفاع درجات الحرارة الخميس سيكون بشكل استثنائي لا سيما في وادي أوهايو ووسط الأطلسي، حيث ستكون درجات حرارة تفوق المعدل ... وكأنه شهر في حزيران/يونيو وليس شباط/فبراير".