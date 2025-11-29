عمل بالمخابرات الأميركية.. تفاصيل مثيرة عن منفذ هجوم البيت الأبيض

شفق نيوز- واشنطن

كشفت شبكة (سي.أن.أن) الاميركية، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة مثيرة حول منفذ هجوم واشنطن الذي استهدف "الحرس الوطني" قرب البيت الأبيض، وأسفر عن مقتل مجندة أمريكية.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن المنفذ "رحمن الله لاكنوال، مواطن أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021 في إطار (عملية الترحيب بالحلفاء) الذي أطلقته إدارة بايدن لإعادة توطين الأفغان في أعقاب الانسحاب الأميركي من أفغانستان".

وذكر المصدر أن "لاكنوال تقدم بطلب لجوء في عام 2024، وحصل عليه من إدارة ترمب في أبريل/ نيسان 2025"، مشيراً إلى أنه "التحق بالعمل مع القوات الأميركية، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية (CIA)، منذ عام 2011".

وصرح مسؤول رفيع للشبكة قائلاً إن "الرجل خضع للتدقيق الأمني من قبل وكالات الاستخبارات، وكان سجله نظيفاً في جميع الفحوصات قبل العمل مع القوات الأميركية وقبل السماح له بدخول البلاد".

ويواجه رحمن لاكانوال تهمة القتل بعد تنفيذه الهجوم المسلح على عناصر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة؛ وهو الحادث الذي أثار غضب الرئيس الأميركي ترمب، الذي بدأ بوضع الأساس لتعزيز أجندته المناهضة للهجرة بشكل كبير، عقب الهجوم.