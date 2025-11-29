على متنها 37 راكباً.. انقلاب حافلة تقل أطفالا في مدينة روسية

شفق نيوز- روسيا

انقلبت حافلة تقل فريق كرة قدم للأطفال، يوم السبت، على طريق سريع في مقاطعة تشيليابينسك، ولم يسفر الحادث عن وفيات، ويجري التحقق من حالة 6 أطفال.

وذكرت النيابة العامة أنها "فتحت تحقيقا في الحادث المروري للحافلة التي تقل الأطفال من مدينة ماغنيتوغورسك إلى تشيليابينسك"، مشيرة إلى أن "الأطفال يخضعون حاليا لفحوص طبية".

وأضافت أن "التحقيق سيقيم مدى التزام شركة النقل بقوانين السلامة المرورية، وتحديد أسباب وملابسات الحادث، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الضحايا"، مؤكدة أنه "بناء على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ القرارات المناسبة".

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن "الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما، كانوا في طريقهم إلى مباراة، وفقد السائق السيطرة على السيارة بسبب الطرقات الزلقة، مما تسبب بانحراف الحافلة وانقلابها، وكان على متنها 37 شخصا وقت الحادث".