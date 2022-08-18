إعلان نتائج التحقيقات في حريق كنيسة "أبو سيفين"

شفق نيوز/ أعلنت النيابة العامة في مصر، يوم الخميس، نتائج التحقيقات التي أجرتها لكشف ملابسات حريق كنيسة "أبو سيفين" في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، التي راح ضحيتها 41 شخصاً.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيق في الحريق الذي شب في كنيسة الشهيد أبو سيفين، لم يكن متعمداً، وأن السبب هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها، بالتزامن مع عودة التيار".

وأضافت أن الحريق يعود إلى "خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الذي تم تركيبُه منذ 5 سنوات، وامتداده بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح، وزيادة الأحمال عليه، وامتداد ألسنة اللهب من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر".

وأشارت النيابة العامة في مصر، إلى أنها وجهت أسئلة لـ"33 شاهداً، بينهم 16 مصاباً، منهم مَن أكد اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع التيار الكهربائي بالكنيسة، وأنهم سمعوا صوت شحنات كهربائية صادرة من داخلها بالتزامن مع عودة التيار إليها".