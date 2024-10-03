إعلام إسرائيلي: قصف الضاحية العنيف يستهدف خليفة نصر الله

شفق نيوز/ قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين هو المستهدف من الهجوم العنيف على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وصفي الدين هو الخليفة المحتمل لحسن نصرالله الزعيم الراحل لحزب الله اللبناني.

وشهدت الضاحية ليلة الخميس- الجمعة نحو عشر ضربات اعتبرت هي الاعنف منذ الضربة التي اغتالت الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله".

ويأتي ذلك مع استمرار الضربات الإسرائيلية الجوية على لبنان ومحاولات الجيش التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله التصدي للتوغل وإطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.