عقوبات أمريكية "جديدة" على شبكة تكنولوجيا تدعم روسيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على شبكة لشراء التكنولوجيا تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، فيما هددت وزيرة بـ"فضح" سلاسل الإمداد العسكري بالكرملين.

وقال بيان مشترك للوزارتين نقله موقع الحرة الأمريكي أنه "تم تحديد شبكة عالمية من شخصيات تقوم بتيسير الأمور المالية والأدوات لنخبتين مرتبطين بالكرملين، لهما علاقات مالية بالغرب".

وشملت العقوبات، وفقا للبيان "14 شخصا و28 كيانا، كما تم تحديد 8 طائرات، على أنها ممتلكات محظورة".

وذكرت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في البيان: "ستواصل الولايات المتحدة فضح وتعطيل سلاسل الإمداد العسكري الخاصة بالكرملين، وحرمان روسيا من المعدات والتكنولوجيا التي تحتاجها لشن حربها غير القانونية ضد أوكرانيا".

وأضافت الوزيرة أن "إجراءات اليوم تظهر التزام وزارة الخزانة الثابت باستهداف الأشخاص، في جميع أنحاء العالم، الذين يساعدون جهود بوتين الحربية ونخبه التي تمول نظامه".

وتابعت الوزيرة الأمريكية "سنواصل استخدام عقوباتنا لإضعاف الجيش الروسي في ساحة المعركة وتقليص الإيرادات التي يستخدمها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لتمويل غزوه الوحشي".