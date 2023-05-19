عقوبات جديدة على روسيا في قمة "هيروشيما" للدول السبع

شفق نيوز / فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع، يوم الجمعة، عقوبات جديدة على روسيا للحد من قدرتها على مواصلة حربها في أوكرانيا، مستهدفين تجارة الألماس الروسية المربحة، مع بدء قمتهم في هيروشيما.

وفي موازاة ذلك، فرضت بريطانيا، حزمة عقوبات جديدة على قطاع التعدين في روسيا تستهدف واردات الألمنيوم والألماس والنحاس والنيكل في محاولة لتضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وستكون هناك فرصة لقادة مجموعة السبع لعرض قضيتهم مباشرة على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي ترتبط بلاده بعلاقات عسكرية وثيقة مع روسيا، وقد رفضت حتى الآن إدانة غزو موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، الزعماء المشاركين فى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التى بدأت أعمالها بمدينة "هيروشيما" الواقعة غربي البلاد وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن زعماء مجموعة السبع قاموا بزيارة متحف هيروشيما التذكاري للسلام حيث شاهدوا معروضات عن الدمار الذي خلفته الأسلحة النووية، مشيرة إلى أنهم قاموا أيضا بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا القصف الذري عام 1945.

وأضافت القناة أنه سيتم خلال القمة مناقشة العديد من القضايا بما في ذلك الاقتصاد العالمي والأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى نزع السلاح النووي، مشيرة إلى أن كيشيدا يأمل في إظهار وحدة مجموعة السبع في مواجهة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتوسع السريع في نفوذ الصين العالمي.