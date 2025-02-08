عقوبات ترامب تهوي بالعملة الايرانية لاكبر انهيار منذ 46 عاماً

شفق نيوز/ شهدت الأسواق الإيرانية انهيارًا قياسيًّا للعملة المحلية هو الأكبر منذ 46 عاماً، حيث قفز سعر الدولار الأمريكي بمقدار 3 آلاف تومان ليصل إلى 89 ألفاً.

ويأتي هذا التراجع في ظل إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ، يوم الثلاثاء الماضي، سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر على سوق العملات الأجنبية وأسعار الذهب، كما أعقبها فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على مصدّري النفط الإيراني.

هذا وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في إيران، وسط هذه التقلبات.

ووفقًا لمراكز الصرافة ، بلغ سعر اليورو 91 ألفًا و200 تومان، فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 111 ألفًا و800 تومان، ما يمثل أكبر انهيار للعملة الإيرانية منذ عام 1979 أمام الدولار الأمريكي.

ويُذكر أنه مع بداية العام الإيراني الحالي، في 21 مارس/ آذار 2024، كان سعر الدولار في حدود 61 ألف تومان، ما يعكس تدهورًا سريعًا في قيمة العملة خلال فترة قصيرة.