إعصار "شاهين".. فقدان وإصابة العشرات في إيران ودول الخليج تتأهب

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية مساء يوم السبت، عن فقدان 6 صيادين في سواحل مقاطعة دشتياري التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، جراء إعصار "شاهين"، الذي تسبب بإصابة 52 آخرين بجروح فضلاً عن قطع بعض الطرق في مدينة شابهار الساحلية.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في سيستان وبلوشستان، مير بهاء الدين، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، "منذُ ساعة، فقد 6 صيادين في سواحل مقاطعة دشتياري، وتم إرسال فريق للبحث والإنقاذ التابعة للهلال الأحمر من مدينة شابهار إلى دشتياري".

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن خمسة من الصيادين المفقودين يحملون الجنسية الإيرانية وآخر باكستاني، وإن "مصيرهم لا يزال مجهولاً"، مبينة أن إعصار "شاهين" تسبب في أضرار كبيرة، لحقت بسفن الصيد وبميناء شابهار في محافظة سيستان وبلوشستان.

من جانبه، قال مدير عام الثروة السمكية في سيستان وبلوشستان، محمد شهلي بور، إن "عاصفة استوائية وأمواج البحر تسببت في غرق وتحطيم زورقي صيد في ميناء باساباندر داشتياري على بعد 100 كيلومتر من تشابهار".

وأكد للوكالة الرسمية "إيرنا"، أن العاصفة تسببت بأضرار جسيمة للصيادين، مضيفا: "في الوقت الحالي، هناك زورقان مكسوران وغارقان، وقيمة كل زورق تزيد عن 10 مليارات تومان".

وتسبب إعصار شاهين في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان في إغلاق 3 محاور من الطرق الرئيسة وإصابة 52 شخصًا بجروح، بينما جرى نقل 3 منهم إلى المستشفيات، وفقا لما ذكره مدير عام شؤون الشحن والنقل الطرقي في جنوب المحافظة.

وأظهرت مقاطع فيديو امتلاء شوارع مدينة تشابهار بالمياه نتيجة العاصفة الاستوائية، التي ضربت المنطقة.

بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي، إن "غالبية المشاكل الحاصلة بسبب الإعصار تتعلق بالعيون وأمراض التنفس والقلب بالنسبة للمصابين".

وأصدر المسؤولون في مقر إدارة الأزمة في إيران تحذيرًا من "المستوى الأحمر" الأعلى، وتوقعوا أن تتجاوز سرعة العاصفة 120 كيلومترًا في الساعة.

ويقول المسؤولون إن عمال الإغاثة في وضع الاستعداد وتم إلغاء الإجازة، ولم يتم السماح لقوارب الصيد بالذهاب إلى البحر اليوم السبت.

وصدرت تعليمات للمواطنين في جنوب سيستان وبلوشستان بالبقاء في منازلهم ومتابعة الأخبار عبر وسائل الإعلام للبقاء على اطلاع على أحدث القرارات.

كما أغلقت المدارس في مدن شابهار وكنارك ودشتياري اليوم السبت، وتم الإعلان عن إغلاق جميع مكاتب تشابهار باستثناء المكاتب الضرورية.

وحث حاكم مدينة تشابهار عبد الغفور هوت، الناس على البقاء في منازلهم أو الذهاب إلى ”أماكن عامة مرتبة مسبقًا“ إذا كانت منازلهم غير آمنة.

وفي شرق محافظة هرمزجان، بالقرب من سيستان وبلوشستان، صدر أمر بإخلاء بعض القرى في المحافظة.

في الأثناء، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، السبت، إن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد مع الحالة المدارية القادمة.

وذكرت الهيئة، أن ما سيتم اتخاذه من إجراءات هي إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثير الحالة المدارية "شاهين" على مناطق الدولة.

وأضافت الهيئة، أن الجهات المعنية وبالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد قامت بمتابعة الحالة المدارية وتحركاتها ومدى تأثيرها على مناطق الدولة، ووفق المعلومات الصادرة من المركز، فإن الحالة المدارية "شاهين" في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.

وأردفت الهيئة أنه من المتوقع حسب تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة اعتباراً من الأحد الموافق 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء 5 أكتوبر.

في غضون ذلك، أعلنت سلطنة عُمان، السبت، إجازة للموظفين يومي الأحد والاثنين القادمين، وذلك نظرا للحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد، والمتمثلة بالإعصار المداري "شاهين".

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه "نظرا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة والتنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وحرصا على سلامة العاملين في القطاعين العام والخاص، فقد تقرر أن يكون يوما الأحد والاثنين بتاريخ 3 و4 أكتوبر 2021 إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى".

ومن جانبه، ذكر المركز الوطني للأرصاد في السعودية بتغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "لا تأثير مباشر لشاهين على المملكة والمتوقع تكّون منخفض جوي الاثنين المقبل يتسبب في هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض، وتمتد الى مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة".